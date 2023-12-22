Сразу несколько важных продуктов сильно подорожают в 2024 году

Сразу несколько важных продуктов сильно подорожают в 2024 году
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com
В среднем цены повысятся минимум на 10%

Подорожание яиц – это не единственное, с чем предстоит столкнуться россиянам в ближайшее время. В 2024 году рост цен на важные продукты из продовольственной корзины продолжатся, повышение в среднем ожидается в районе 10%, но по отдельным категориям возможны более высокие параметры. Аналитики поделились своим прогнозом в беседе с "Аргументами и Фактами". 

Цена на кофе может стать выше, поскольку сейчас основные страны-поставщики столкнулись с неурожаем. Уже в этом октябре ценники начали переписывать в большую сторону, и в следующем году тенденция не закончится. Влиять на дальнейшее ценообразование также будет и курс рубля к доллару.

В 2024 году из-за засухи ожидается самый низкий урожай риса за последние 20 лет. Поэтому импортная продукция обязательно подорожает, но россияне этого особо не ощутят – отечественные производители покрывают все нужды страны и даже отправляют часть на продажу.

Аналилитки считают, что даже в случае внезапного кризиса продукты не будут сильно дорожать из-за мер, которые могут принять российские власти, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Возможно, будет принят закон, по которому власти смогут ограничивать цены при их взрывном росте – 30% за два месяца", – отметил профессор департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Константин Лебедев.

При этом он подчеркнул, что продуктовой инфляции ниже 10% ждать не приходится. Скорее всего поднимется цена на алкоголь, говядину, индейку и баранину.

Источник: АиФ
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