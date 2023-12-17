Где производят качественные крабовые палочки: ответ экспертов

Где производят качественные крабовые палочки: ответ экспертов
Фото: Victor Lisitsyn/Russian Look/www.globallookpress.com
Тщательный выбор продукта предотвратит отравление и другие неприятные последствия

Морепродукты – это то, с выбором чего лучше не ошибаться, чтобы не заработать себе сильнейшее отравление на несколько дней. Однако разобраться в многообразии выбора бывает непросто: сегодня супермаркеты буквально пестрят продукцией разных компаний. 

Специалисты Роскачества назвали российских производителей крабовых палочек, удостоенных знака качества:

– ООО "Вичюняй-Русь", Краснодарский край (торговая марка VICI)

– ОАО "Рыбообрабатывающий комбинат No1", Санкт-Петербург (торговая марка "А’море")

Эксперты напоминают, что в составе палочек используется рыбный фарш сурими, а не настоящий краб – по экономическим соображениям. Однако некоторые производители стали добавлять в рецептуру небольшое количество крабового мяса, чтобы привлечь покупателей.

Так что при выборе обращайте внимание на состав и наличие знака качества. В частности, в качественных палочках должно содержаться не менее 8-10% белка и не более 14% углеводов. Если белок обеспечивается в основном соевыми добавками, а не рыбой – значит, производитель экономит на дорогостоящем сырье. Не меньшего внимания заслуживает внешний вид палочек: они не должны быть ядерно-красными – это может говорить о большом добавлении красителей и консервантов. Их нормальный цвет – розовый, но и не совсем белесый. 

Эти простые советы помогут выбрать действительно вкусный и безопасный продукт по разумной цене.

Ранее сообщалось, какими продуктами лучше запастись до Нового года.

Источник: Роскачество

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