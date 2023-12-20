Где продукты на "Оливье" в России самые дорогие

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Стало известно, во сколько россиянам может обойтись приготовление салата "Оливье" в 2023 году. В среднем, по сравнению с прошлым годом, он вырос в цене на 8,7% – до 205 рублей за 800 граммов салата.
Самым дорогим новогоднее блюдо окажется для жителей Чукотского автономного округа, где его стоимость составит примерно 480 рублей. Дешевле всего оно будет в Мордовии – около 160 рублей, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Дешевле всего россиянам в этом году делать "Оливье" без яиц. Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем можно заменить продукт в праздничных салатах.
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