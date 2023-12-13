Придумали способ готовить "Оливье" без яиц: нереально вкусно

В условиях космических цен на этот рецепт спасет новогодний стол

Резко возросшие цены на яйца озадачили многих хозяек, ведь этот ингредиент входит в массу новогодних блюд. Однако если проявить немного фантазии, то во многих рецептах вполне можно обойтись без яиц, заменив их на другие продукты.

Повара придумали способ приготовить салат "Оливье" без яиц на Новый год, причем получится нереально вкусно и недорого. Попробуйте, например, использовать консервированную фасоль, схожую по текстуре с "куриными фруктами". Еще кулинары советуют попробовать как альтернативу грибы. Причем как лесные, так и магазинные шампиньоны или вешенки.

А для тех, кому будет недоставать характерного запаха вареных яиц в блюде, его можно воспроизвести с помощью черной индийской соли. Высокое содержание сероводорода в ней поможет придать замене привычный запах яиц.

Для оливье с грибами потребуются те же продукты, что и для стандартного рецепта. Просто вместо кассеты яиц на столе окажется банка резаных шампиньонов или плошка с жареными. Сам способ приготовления такой же: отварить и нарезать овощи. Только когда обжарите измельченный лук, добавьте к нему грибы и немножко прожарьте вместе. Дальше все как обычно: смешать в кастрюле, добавить специи.

Опытные хозяйки, кстати, советуют не заправлять салат майонезом сразу в емкости, а делать это в каждой тарелке отдельно. Тогда срок хранения "Оливье" заметно увеличится.

Ранее мы писали, как легко и быстро нарезать ингредиенты для традиционного новогоднего салата и не тратить на это лишнего времени.

