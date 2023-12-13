Какие блюда на новогоднем столе помогут привлечь удачу в год Дракона

Чтобы символ года принес финансовый успех и везение, нужно правильно встретить Новый год

Наступающий год хранит Дракон, и мудрые хозяйки давно продумали новогодний интерьер и меню с учетом вкусов огнедышащего символа года. Чтобы задобрить магического зверя, в праздничном списке блюд обязательно должна быть птица и блюда с яйцами и рисом.

Оптимальными будут варианты из китайской кухни. Например, восточное жаркое, фрукты и необычные десерты на основе сладостей. В восточной культуре Дракон – это щедрость, поэтому дальновидно будет сделать богатый и красиво оформленный праздничный стол.

Очень хорошо, если на новогоднем столе будет стоять пирог, испеченный собственными руками. Фруктовая начинка придется по нраву дракону. А если добавить в пирог 12 золотых монеток, то можно еще и желания загадать. Вымыть монетки, подержать их на открытой ладони и сформулировать, о чем мечтаете – причем загадывать можно не только для себя лично, но и для близких людей. А когда все чаяния сформулированы, трижды закрепите магический посыл словами "Да будет так!" и добавляйте денежки в тесто. Больше монеток в ломтике пирога – больше желаний исполнится.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", эти же слова можно произнести и во время боя курантов, сразу после пожеланий себе и родным. И тогда Дракон принесет в вашу жизнь и в ваш дом все лучшее и доброе.

Ранее мы писали, от каких традиций потребует отказаться символ наступающего года.

