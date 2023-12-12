Самые бесполезные традиции на Новый год: откажитесь от них раз и навсегда

Зеленый Дракон требует от вас личностных перемен

В преддверии новогодних праздников все стараются создать ту самую неповторимую атмосферу волшебства – во многом соблюдая традиции, которые теперь кажутся не такими уж и необходимыми. А от некоторых сегодня и вовсе можно отказаться.

Одна из них – бешеная скупка кучи новогодних подарков. Помните, что подарок – это проявление внимания. И не стоит тратиться на них исключительно из-за традиции. Правильно выбрать один или два качественных и полезных подарка, которые действительно придутся по душе вашим близким.

Новогодние открытки – это точно в прошлом. Люди уже как пятнадцать лет поздравляют друг друга в Сети. Обмениваться бумажными открытками, кстати, не самое дешевое дело. В том числе и с точки зрения затрат на время.

Украшение елки. Многие обожают излишества, чтобы главный символ Нового года пестрел от гирлянд и игрушек. Никогда не перегружайте елку украшениями.

Празднование до самого утра. Поберегите свое здоровье. Ныне в моде проявлять свою душевность поступками, а не плясками. И поберегите здоровье и настроение до следующего дня. Празднуйте умеренно и отдыхайте хорошо.

Покупка новой одежды. Выбирайте качество, а не цену. И покупать придется меньше.

Ну и, наконец, фейерверки, которые, хоть и красочны, весьма опасны для окружающей среды – и для жилых районов. Женский журнал "Клео.ру" рекомендует сделать выбор в пользу более безопасного варианта. Да и бенгальские огни в новогоднем кругу ничем не хуже.

А ранее психологи рассказывали, почему многие россияне впадают в уныние перед самым Новым годом. Как правило, у таких людей нередко все заканчивается сильной нелюбовью к новогоднему празднику, передает интернет-издания "Подмосковье Сегодня".