Изумительно нежный вкус: лучший морской салат с кальмарами на Новый год

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
На новогодние праздники принято готовить уже надоевшие всем "Оливье" с "Сельдью под шубой". На этот раз предлагаем вам рецепт салата "Морского", который точно притянет к себе всех за столом. Поверьте, от него просто невозможно оторваться.
1. Отвариваем до готовности яйца и приступаем к чистке. Кипятим воду, бросаем щепотку соли и варим кальмара. Филе варится всего три минуты. Далее его необходимо остудить и нарезать тонкими слайсами.
2. Таким же образом нарезаем груши, яйца, сыр и огурцы. Измельчаем петрушку.
3. Хорошо все заправляем майонезом и перемешиваем. Салату достаточно постоять в холодильнике пару часов – после этого достаем и украшаем петрушкой.
Приятного аппетита!
В предстоящем году экспериментировать с готовкой крайне важно. С 13 декабря по 1 января Меркурий будет ретроградным. Как пишет "Радио 1", крайне важно подходить к экспериментам с продуманным и взвешенным подходом. Никогда не полагайтесь на классическое "авось" – пробуйте то, чем пытаетесь покорить вкусовые рецепторы близких. Холодец с якутским салатом "Индигирки", кстати, попали в рейтинг "худших блюд в мире" в TasteAtlas, передает телеканал "360".
Певицу в свое время просили выдать "грязную историю" о ее бывшем продюсере
Историк моды не может забыть родную страну, которую постоянно ругает