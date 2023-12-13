До 10 млн: оставшиеся в России звезды взвинтили цену на новогодние концерты

До 10 млн: оставшиеся в России звезды взвинтили цену на новогодние концерты
Фото: Vadim Tarakanov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Знатоки шоу-биза полагают, что вскоре им придется поумерить свои аппетиты

После того, как многие артисты покинули Россию в силу общественно-политической обстановки, спрос на выступления оставшихся знаменитостей резко вырос. И они решили этим воспользоваться, отмечает концертный директор Александр Бениш.

Если раньше гонорары составляли 3-4 млн за концерт, то теперь начинаются от 8 миллионов. Так, Григорий Лепс берет за новогоднее выступление уже 10 млн рублей вместо прежних 5 млн. Такая же цифра вырисовывается и у Полины Гагариной, и у Анны Асти.

Выросла и доля предоплаты контрактов – до 100%. Звезды стали предъявлять более жесткие требования в райдере. Особенно этим грешат молодые исполнители, стремясь воспользоваться моментом. При этом требования далеко не у всех оправданы: если опытные артисты больше сосредоточены на качестве оборудования и базовых вещах вроде одежды, еды и напитков, то "молодняк" начинает выдумывать все новые и новые прихоти – вроде нарезки колбасы "квадратиками" и пятизвездочных отелей.

Однако, по мнению Бениша, вскоре ажиотаж спадет. К тому же на сцену вернутся "молчаливые" знаменитости, и конкуренция заставит звезд адекватнее подходить к ценообразованию своих новогодних шоу.

Ранее Лоза высмеял требования Брежневой за выступление в России.

Источник: Woman.ru
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