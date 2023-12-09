Съемки "Голубого огонька 2024" обернулись катастрофой

Басков матерился со сцены перед публикой

В декабре традиционно телевизионщики снимают эфиры "Голубых огоньков", которые выйдут в главную новогоднюю ночь. На съемки всегда приглашают всех желающих, обещая заплатить за это небольшое денежное поощрение. Россиянин Алексей тоже захотел принять участие в передаче, но он не ожидал, что съемки "Голубого огонька 2024" обернутся таким ужасом и катастрофой.

Мужчина рассказал, что всех приглашают приехать к павильону примерно к 10 утра. Из претендетов выбирают самых красивых и усаживают за столики первого плана, остальных – куда-то подальше, а некоторых и вовсе отправляют домой. Алексею повезло, он попал в первый список, чему был несказанно рад.

Затем примерно два часа идут подготовки людей к съемке: накладывают грим, рассаживают по местам. Это для участника шоу оказалось настоящей пыткой.

Шампанского гостям не наливают. Более того, кормить там тоже никого не будут. Больше всего Алексея поразило качество декораций и окружающей обстановки.

"Столы, стулья, скатерти, фонарики на столах – все было ужасного качества, даже хуже, чем в советских столовых...", – возмутился он.

Мужчине не понравилось, что звезд эстрады на момент съемок уже не было – только ведущие, которые сменяли друг друга. Артистам постоянно приходилось все переснимать, из-за чего Николай Басков в какой-то момент устроил настоящий разнос сотрудникам, обматерив их за бесконечные дубли.

Платят россиянам за съемки от 1100 до 1600 рублей за 16 часов съемок. Алексей остался от этого под неприятным впечатлением, особенно учитывая, что звезды получают за появление в кадре в течение 4 часов порядка 5 млн рублей. По крайней мере, об этом шептались за кулисами.

Ранее россияне заявили, что не будут смотреть "Голубой огонек" в новогоднюю ночь.