Полтора литра виски, ящик пива и икра: Сурганова рассекретила бытовой райдер

18 ноября в "Крокус Сити Холле" Светлана Сурганова отметит 20-летие коллектива "Сурганова & оркестр". Корреспондент "Утро.ру" встретился с певицей и поговорил о насущном.

"Я вспоминаю первый наш большой концерт, который давали 26 апреля 2003 года в зале "У Финляндского" в Петербурге, – рассказала Сурганова. – На сцене была настоящая банда – большой дружный коллектив. Ребята выучили программу и записали альбом за рекордные три недели. Дико волновались, потому что в таком большое составе прежде не выступали. Не обошлось тогда без технических накладок и казусов".

Что же позволяет Светлане и ее знаменитому коллективу столь долго оставаться на плаву?

"Главное, чтобы все было в удовольствие, все – счастье, – пояснила Сурганова. – А когда сочинительство и выступления перестанут доставлять нам радость, мы этим прекратим заниматься".

14 ноября Светлана Сургановой исполнится 55 лет. Правда, никаких пышных торжеств по этому случаю она не планирует. "В полдень я, по прекрасной Петербургской традиции, выстрелю из пушки Петропавловской крепости, – сообщила она. – Этой чести удостаивается не каждый, но мне было позволено. А потом мы с ребятами поедем не репетицию – у нас будет генеральный прогон концерта. И там же приму поздравления. Знаете, встречать день рождения на рабочем месте мне даже нравится".

У каждого артиста есть технический и бытовой райдер – список требований к организаторам концертов. У Сургановой с годами он заметно изменился. "Еще лет десять тому назад у нас в райдере было полтора литра виски, ящик алкогольного пива, красная икра, бутерброды с сыром и мясом, а теперь в райдере – только двадцать бутылочек без газа, лимон и чай. Произошла аскетизация, все ушло в дух. От материального, животного насыщения – к духовным вибрациям".