Безумно нежный салат с грудкой и пряной морковью на Новый год: сметут мгновенно

Вот что станет главным хитом на праздничном столе

Время до наступления Нового года неумолимо сокращается, а многие все еще не знают, что готовить на праздничный стол. Это дело нужно срочно исправлять! Идеальная альтернатива "Оливье" со всевозможными вариациями, которые уже изрядно приелись – совершенно изумительный на вкус салат с отварной грудкой и пряной морковью.

Ингредиенты

Филе грудки – 300 граммов;

Куриные яйца – три штуки;

Сыр – 150 граммов;

Чеснок – три зубчика;

Майонез – 5 столовых ложек;

Морковь по-корейски – 150 граммов;

Соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления

1. Конечно же, все начинается с грудки, которую необходимо отварить в течение 25 минут. Отвариваем яйца вкрутую в течение десяти минут, после чего остужаем.

2. Нарезаем курицу на кубики, растираем желтки, белки и сыр. Мелко нарезаем чеснок и смешиваем его с майонезом.

3. На блюдце выкладываем слоями наш салат: начинаем с грудки, после чего накладываем слой из моркови. Далее по порядку – желтки, сыр с белками. Все слои необходимо поперчить и посолить, и, конечно, смазать майонезом. Сверху по желанию украсьте зеленью. Вуаля! Приятного аппетита.

А ранее мы делились рецептом "Оливье" без яиц.