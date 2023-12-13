Больше готовить этот салат на Новый год не будем: съели слишком быстро

Получилось нереально вкусно

Небольшое количество компонентов и максимум вкуса – все это про салат "Тиффани" к новогоднему столу. Блюдо получается невероятно нежным и питательным. Хозяйки говорят, что изначально планировали сделать его на пару дней, но все съели слишком быстро, и больше готовить этот салат на Новый год они не будут. Но если всем так понравилось, то почему бы не повторить опыт? Делимся пошаговым рецептом салата "Тиффани".

Ингредиенты

Курица или ветчина по вкусу – 500 граммов.

Лук – 1 штука.

Сыр твердый – 250 граммов.

Яйца – 2 штуки.

Грецкие орехи – 100 граммов.

Виноград, майонез.

Пошаговый рецепт салата "Тиффани" к Новому году

1. Немного поджариваем грецкие орехи и измельчаем.

2. Нарезаем лук полукольцами и маринуем с чайной ложкой сахара, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки уксуса и кипятком.

3. Режем соломкой ветчину или курицу, выкладываем все равномерно на блюдо и сверху посыпаем отстоявшемся луком, смазываем майонезом. Добавляем орехи.

4. Натираем сыр на терке и выкладываем слой салата, затем идет майонез и натертые яйца. Солим и перчим.

5. Повторяем все слои еще раз.

6. Сверху смазываем майонезом и украшаем все половинками винограда.

Приятного аппетита!