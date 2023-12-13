Что категорически нельзя делать в Новый год: иначе жди больших проблем

Что категорически нельзя делать в Новый год: иначе жди больших проблем
Фото: freepik.com
Лучше провести праздник без приключений

Праздничное настроение может захлестнуть с головой в новогоднюю ночь. И на волне небывалого энтузиазма есть риск совершить роковую ошибку, после которой придут большие проблемы. Ежегодно для сострудников экстренных служб праздник является одним из самых сложных в трудовом плане. Спасатель Игорь Томчук рассказал, что категорически нельзя делать в Новый год и как не испортить себе новогодние гуляния.

Запрещено покупать салюты и прочую пиротехнику на рынках или в местах, где продают несертифицированный товар. Особенно опасно брать их с рук – неизвестно, как хранилась продукция. Также специалист советует изучить подробно инструкцию, а не полагаться на свое везение.

Не стоит обращаться неаккуратно с электричеством в Новый год. Особенно это касается гирлянд. Не нужно пережимать провода, оставлять их включенными надолго. К этому следует относиться крайне внимательно, поскольку пожары происходят в праздничную ночь довольно часто.

Катание на машине или снегоходе по льду тоже в списке запрещенных действий. Как напомнил спасатель, автотранспорт весит около 300-500 кг, из-за чего ледовая поверхность может не выдержать. Вытаскивать из воды людей в минусовую погоду бывает крайне затруднительно.

"На всякий случай напомню, что в ледяной воде человек может продержаться максимум 10 минут. А по факту – меньше", – говорит он.

Также каждый год происходят несчастные случаи из-за катания на горках. Иногда люди могут врезаться в дерево или решить проехаться рядом с оживленной трассой.

Как правило, многие инциденты проиходят в состоянии алкогольного опьянения, поэтому отмечать праздник лучше сдержанно и разумно – в перспективе это может сохранить жизнь, передает женский журнал "Клео.ру".

Источник: Комсомольская правда
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