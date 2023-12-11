Как не слечь перед Новым годом: терапевт раскрыла комплекс мер по закаливанию

Как не слечь перед Новым годом: терапевт раскрыла комплекс мер по закаливанию
Philipp von Ditfurth/www.globallookpress.com
Приведите себя в порядок перед праздниками

Здоровье критически важно беречь всегда. Если не хотите слечь прямо перед новогодними праздниками, соблюдайте определенные правила. Терапевт Виктория Иванова напомнила россиянам о необходимости укреплять иммунитет с помощью фруктов и овощей.

Важно также помнить о физических нагрузках и ограничении в употреблении алкоголя. По согласованию с лечащим врачом добавляйте витаминные комплексы. Высыпайтесь, занимайтесь аэробикой.

Помните и о таких базовых мерах, как регулярное мытье рук, ношение средств индивидуальной защиты и проветривание квартиры.

Кстати, терапевт рекомендует избегать перед новогодними праздниками массовых мероприятий и закаляйте организм. Поддерживайте водный баланс, указывает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

А ранее мы рассказывали, от какого продукта нужно многим отказаться после 40 лет.


Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник

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