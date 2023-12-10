Невероятно нежный и эстетичный салат с ананасами: шикарное блюдо на Новый год

Невероятно нежный и эстетичный салат с ананасами: шикарное блюдо на Новый год
Фото: кадр youtube.com
Лучшую замену "Оливье" трудно представить

Предлагаем вам на этот раз немного отойти от кулинарных канонов в виде салата "Оливье", который является бесспорной классикой. На этот раз расскажем об отменном салате с отварной грудкой и ананасами – поверьте, это превосходный вариант в качестве основного блюда на Новый год, который порадует гостей.

Ингредиенты 

  • Филе куриной грудки – 350 граммов;
  • Яйца – 2 штуки;
  • Твердый сыр – 150 граммов;
  • Ананасы консервированные – 159 граммов;
  • Салатный микс – упаковка;
  • Соль, перец, майонез – по вкусу.

Способ приготовления

1. Отвариваем грудку – на это уйдет до 25 минут. Яйца же необходимо отварить вкрутую за десять минут, после чего остудить. Нарезаем мелко яйца с грудкой, ананасы разрезаем на небольшие кусочки. Сыр – конечно, на терке.

2. Выкладываем кругом на крупную плоскую тарелку слоями салатный микс, нарезанные яйца и сыр. Добавляем по вкусу соль с перцем и промазываем майонезом.

3. Сверху напоследок еще раз украшаем наш салат майонезом, после чего украшаем нарезанными ананасами с зеленью.

Приятного аппетита!

А ранее "Утро" делилось рецептом салата "Курочка под кайфом".

Источник: Lifehacker ✓ Надежный источник
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