Невероятно нежный и эстетичный салат с ананасами: шикарное блюдо на Новый год

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Предлагаем вам на этот раз немного отойти от кулинарных канонов в виде салата "Оливье", который является бесспорной классикой. На этот раз расскажем об отменном салате с отварной грудкой и ананасами – поверьте, это превосходный вариант в качестве основного блюда на Новый год, который порадует гостей.
1. Отвариваем грудку – на это уйдет до 25 минут. Яйца же необходимо отварить вкрутую за десять минут, после чего остудить. Нарезаем мелко яйца с грудкой, ананасы разрезаем на небольшие кусочки. Сыр – конечно, на терке.
2. Выкладываем кругом на крупную плоскую тарелку слоями салатный микс, нарезанные яйца и сыр. Добавляем по вкусу соль с перцем и промазываем майонезом.
3. Сверху напоследок еще раз украшаем наш салат майонезом, после чего украшаем нарезанными ананасами с зеленью.
Приятного аппетита!
А ранее "Утро" делилось рецептом салата "Курочка под кайфом".
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