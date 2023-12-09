Домашние в восторге: делаем нежнейший пирог "Арабский принц"

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Предлагаем приготовить очень простой пирог "Арабский принц", который покорит всех домашних. Они останутся в восторге от его нежного вкуса и необычайной пышности. Делимся пошаговым рецептом десерта.
1. Яйа смешиваем с солью и сахаром, размешиваем венчиком и вливаем растительное масло вместе с молоком. Все перемешиваем.
2. Далее через сито засыпаем муку и разрыхлитель. Снова смешиваем до получения однородной массы.
3. Выливаем все в форму, которую предварительно смазываем растительным маслом. Тесто равномерно распределяем по поверхности и отставляем в сторону.
4. В это время смешиваем творог с яйцом, сахаром, крахмалом и измельчаем с помощью блендера. Переливаем все в кондитерский мешок.
5. Делаем деления на тесте и и распределяем начинку как на видео.
6. Ставим в духовку на 180 градусов и запекаем примерно 30-35 минут.
Приятного аппетита!
Певец не ожидал, что вместо благодарностей некогда близкий человек будет отплачивать ему издевками