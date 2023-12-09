Домашние в восторге: делаем нежнейший пирог "Арабский принц"

Домашние в восторге: делаем нежнейший пирог "Арабский принц"
Фото: кадр YouTube.com
Блюдо придется всем по вкусу

Предлагаем приготовить очень простой пирог "Арабский принц", который покорит всех домашних. Они останутся в восторге от его нежного вкуса и необычайной пышности. Делимся пошаговым рецептом десерта.

Ингредиенты

  • Яйца – 3+1 шт.
  • Сахар – 150 граммов.
  • Растительное масло – 100 мл.
  • Молоко – 70 мл.
  • Мука – 200 граммов.
  • Творог 9% – 250 граммов.
  • Разрыхлитель – 1 столовая ложка.
  • Крахмал – 1 столовая ложка.
  • Сахарная пудра, соль.

Пошаговый рецепт пирога "Арабский принц"

1. Яйа смешиваем с солью и сахаром, размешиваем венчиком и вливаем растительное масло вместе с молоком. Все перемешиваем.

2. Далее через сито засыпаем муку и разрыхлитель. Снова смешиваем до получения однородной массы.

3. Выливаем все в форму, которую предварительно смазываем растительным маслом. Тесто равномерно распределяем по поверхности и отставляем в сторону.

4. В это время смешиваем творог с яйцом, сахаром, крахмалом и измельчаем с помощью блендера. Переливаем все в кондитерский мешок.

5. Делаем деления на тесте и и распределяем начинку как на видео.

6. Ставим в духовку на 180 градусов и запекаем примерно 30-35 минут.

Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру
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