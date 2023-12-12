Холодец из шампанского: рецепт бесподобного угощения к Новому году

Российские хозяйки всегда с особым вниманием относятся к составлению меню на праздничный стол к Новому году. Каждая хочет поразить воображение домашних и гостей, подготовив к торжеству что-нибудь эдакое. "Утро.ру" предлагает оригинальный рецепт необычного холодца. Для его приготовления нужна бутылочка шампанского.
Ингредиенты
Одна бутылочка любимого шампанского, полкило фруктов или ягод (эффектнее всего выглядит вишня), 150 г сахарного песка, 40 г желатина.
Пошаговый рецепт приготовления
Для начала нужно вылить половину бутылки игристого напитка в глубокую емкость и подождать, пока из жидкости выйдут все газы.
Затем в эту емкость нужно высыпать желатин и оставить минут на 15, чтобы он успел хорошенько набухнуть.
Пока желатин набухает, можно подготовить фрукты. Если выберите апельсины, их нужно избавить от пленочек и нарезать на небольшие кубики. Также можно взять консервированные ананасы или другие фрукты. Отличным вариантом будет вишня, которая эффектно смотрится на столе.
Теперь берем кастрюльку, насыпаем сахарный песок и выливаем оставшийся шипучий напиток. Смесь нужно варить на медленном огне около 4 минут, пока не растворится сахарный песок.
Затем снимаем кастрюлю с огня и соединяем ее содержимое со смесью из шампанского и желатина, перемешиваем. Все продукты должны полностью раствориться.
Теперь берем подходящую для холодца форму, выкладываем фрукты или ягоды, сверху заливаем смесью и отправляем в холодильник на несколько часов.
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