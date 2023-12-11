Три ингредиента и бомбический вкус: рецепт закусочного салата на Новый год

Три ингредиента и бомбический вкус: рецепт закусочного салата на Новый год
Фото: www.unsplash.com
Ароматное блюдо готовится несколько минут

До Нового 2024 года Зеленого дракона остались считанные недели. В традициях российских хозяек – заранее готовиться к главному торжеству года. В семьях с начала декабря продумывают и составляют меню праздничного стола. Чем больше разнообразных блюд приготовят к новогодней ночи, тем богаче, по приметам, будет следующий год.

Отличным вариантом дополнить новогоднее меню станет выбор простого закусочного салата, который выглядит эффектно, готовится в три счета и отлично подходит в качестве закуски для крепких спиртных напитков. На приготовление ароматного блюда уйдет несколько минут и потребуется всего три основных ингредиента: горошек, лук и соленые огурчики.

Ингредиенты


Три соленых огурчика, полбанки горошка (консервы), одна луковица лука, одна чайная ложка сахарного песка, пол чайной ложки соли, две столовые ложки яблочного уксуса, три столовые ложки растительного масла, 200 мл горячей воды, перчик по вкусу.


Пошаговый рецепт приготовления


Для начала нужно подготовить репчатый лук. Овощ следует нарезать на четвертинки колец. Затем к ароматному лучку добавляем соль, сахарный песок и уксус. Теперь заливаем овощ кипятком. Ему нужно дать постоять минут пять-семь. После этого отжимаем жидкость с лука.

Осталось выложить лучок в миску для салата, добавить туда консервированный горошек и нарезанные кубиками соленые огурцы. Салатик заправляем маслом и подаем к столу.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом еще одного вкусного салата к Новому году.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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