Три ингредиента и бомбический вкус: рецепт закусочного салата на Новый год

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До Нового 2024 года Зеленого дракона остались считанные недели. В традициях российских хозяек – заранее готовиться к главному торжеству года. В семьях с начала декабря продумывают и составляют меню праздничного стола. Чем больше разнообразных блюд приготовят к новогодней ночи, тем богаче, по приметам, будет следующий год.
Отличным вариантом дополнить новогоднее меню станет выбор простого закусочного салата, который выглядит эффектно, готовится в три счета и отлично подходит в качестве закуски для крепких спиртных напитков. На приготовление ароматного блюда уйдет несколько минут и потребуется всего три основных ингредиента: горошек, лук и соленые огурчики.
Утро воскресенья для 42-летней Марины Каташенко началось с тревожных новостей. Старший сын ее покойного мужа Александра Градского начал вывозить вещи из квартиры певца.
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