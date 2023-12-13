Этот новогодний фрукт снимает отеки по утрам благодаря невероятному свойству

А еще избавляет от запоров

Любимые многими ананасы не только приятны на вкус, из-за чего постоянно появляются на праздничном столе, но и весьма богаты витаминами. А еще бромелайном, природным ферментом, который расщепляет белок и улучшает его всасывание.

Традиционно ананас является одним из классических украшений на новогоднем столе. Любят этот сочный фрукт, кажется, все поколения. Однако не все знают, что он избавляет от отеков.

Ананасы снижают воспаление в организме за счет бромелайна, который как раз избавляет вас от болевых ощущений и благотворно воздействует на очаги воспаления. Как следствие, ананас улучшает восстановление поврежденных тканей.

Еще один весьма полезный элемент в ананасе – витамин С, который, как известно, является антиоксидантом. Он же вырабатывает коллаген, играющий ключевую роль для упругости кожи, справляясь даже с морщинами и акне!

А вот польза ананаса для пищеварения – пожалуй, самое главное преимущество этого фрукта перед остальными. Его волокна регулируют перистальтику, снижая риски запора и диареи.

А не так давно эндокринолог Зухра Павлова рассказывала россиянам, сколько любимых многими мандаринов допустимо съедать в день.