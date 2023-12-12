Эта бомбическая закуска на новогоднем столе шокирует гостей: вкусно и полезно

Кроме салатов и горячих блюд, в праздничном меню не помешает разнообразие нарезок и других перекусов

Печеночные рулетики – блюдо, которое готовится быстро и без особых хлопот, зато гости сметут его с тарелок быстрее, чем хозяйка успеет разложить угощение.

Способ приготовления прост: в мясорубке измельчить куриную печень, лук и чеснок. Туда же разбить яйцо, добавить сметану и цельнозерновую муку. Примерные пропорции – 200 граммов печени, 40 граммов сметаны, муки и лука, по вкусу соли и чеснока. В начинку пойдут любой сыр, морковь, сметана, чеснок и зелень.

Итак, перемешав ингредиенты, обжариваем блинчики (старайтесь выливать смесь на сковороду так, чтобы толщина каждого была не больше 4 миллиметров). По две-три минуты с каждой стороны. После этого измельчить чеснок, зелень, сыр и вареную морковь. Каждый блинчик смазать смесью зелени и сметаны, затем посыпать морковью и сыром. После чего свернуть в аккуратные рулеты.

Сразу нарезать их не стоит: блюду неплохо бы два-три часа провести в холодильнике, чтобы рулеты пропитались начинкой и стали намного вкуснее. После этого их надо достать и нарезать красивыми порционными кусочками.

Несомненный плюс этого угощения в том, что оно спокойно может стоять в холодильнике до трех дней без ущерба для свежести и вкуса. А это значит, что можно перекусить утром или днем, да и на случай внезапного визита гостей такая закуска очень даже выручит хозяйку, сэкономив время на приготовление угощения.

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