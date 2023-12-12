Эта бомбическая закуска на новогоднем столе шокирует гостей: вкусно и полезно

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Печеночные рулетики – блюдо, которое готовится быстро и без особых хлопот, зато гости сметут его с тарелок быстрее, чем хозяйка успеет разложить угощение.
Способ приготовления прост: в мясорубке измельчить куриную печень, лук и чеснок. Туда же разбить яйцо, добавить сметану и цельнозерновую муку. Примерные пропорции – 200 граммов печени, 40 граммов сметаны, муки и лука, по вкусу соли и чеснока. В начинку пойдут любой сыр, морковь, сметана, чеснок и зелень.
Итак, перемешав ингредиенты, обжариваем блинчики (старайтесь выливать смесь на сковороду так, чтобы толщина каждого была не больше 4 миллиметров). По две-три минуты с каждой стороны. После этого измельчить чеснок, зелень, сыр и вареную морковь. Каждый блинчик смазать смесью зелени и сметаны, затем посыпать морковью и сыром. После чего свернуть в аккуратные рулеты.
Сразу нарезать их не стоит: блюду неплохо бы два-три часа провести в холодильнике, чтобы рулеты пропитались начинкой и стали намного вкуснее. После этого их надо достать и нарезать красивыми порционными кусочками.
Несомненный плюс этого угощения в том, что оно спокойно может стоять в холодильнике до трех дней без ущерба для свежести и вкуса. А это значит, что можно перекусить утром или днем, да и на случай внезапного визита гостей такая закуска очень даже выручит хозяйку, сэкономив время на приготовление угощения.
Раньше мы писали, как можно элегантным движением превратить салат "Сельдь под шубой" в оригинальную и вкусную закуску.
Который день всех терзает вопрос: что случилось с лицом Филиппа Киркорова. Круговая подтяжки? Откачка жира липолитикам? Певец развеял слухи.