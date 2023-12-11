Какие блюда должны оказаться на новогоднем столе накануне года Зеленого дракона

Какие блюда должны оказаться на новогоднем столе накануне года Зеленого дракона
Фото: unsplash.com
Что можно, а что нельзя готовить, чтобы не рассердить символ наступающего года

До Нового года остается все меньше времени, а хлопоты, кажется, не заканчиваются. Возникает куча незавершенных дел, а еще не куплены подарки, не выбран наряд, не продумано праздничное меню. А ведь все это обычно планируют, учитывая давно вошедший в моду китайский гороскоп. Итак, чем же можно кормить гостей, не рискуя разозлить Дракона?

Символ 2024 года обожает эксперименты. Поэтому уместны будут не только давно принятые в семье блюда, но и что-то новенькое, раньше никогда не готовившееся. Плюс в карму от символа года будет за рыбу и морепродукты, которые обожает Дракон. А если они будут еще приправлены острым перцем, чесноком, имбирем и другими специями, то угодите символу года вдвойне. Не забудьте про олицетворяющие изобилие свежие фрукты и, конечно же, апельсины и мандарины.

В черном списке новогоднего стола-2024 – мясо кролика и курицы. Дракону может оказаться не по душе присутствие животного, которое, по легенде о символах восточного гороскопа, он спасал. Ну а курица для огнедышащего магического зверя – слишком простая еда.

Кстати, консервы и полуфабрикаты тоже стоит отложить для других торжеств, ибо Дракон хищник и предпочитает только натуральную и исключительно свежую пищу.

Ранее мы писали, какие блюда собираются ставить на свой новогодний стол россияне.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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