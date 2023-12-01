Что категорически нельзя делать за столом

Что категорически нельзя делать за столом
Фото: unsplash.com
Разбираем правила более подробно

Считается, что прием пищи – это важный ритуал, которому следует уделять особенное внимание. Процесс должен порадовать не только желудок, но еще и оставить приятное впечатление при взаимодействии с людьми. И для того, чтобы все проходило в приятной атмосфере, существует этикет.

Женский журнал "Клео.ру" рассказал, что категорически нельзя делать за столом. Сюда можно относят быстрый и быстрый разговор. Дело в том, что это мешает принимать пищу и может случайно запачкать соседа. Поэтому беседовать лучше спокойно и негромко.

Также не стоит говорить за столом на острые темы. Вообще любого повода для конфликта следует избегать, поэтому не стоит критиковать кого-либо или съеденное блюдо, разговаривать о политике, происшествиях или мировых новостях.

Нельзя брать своими столовыми приборами что-то из общих тарелок – это попросту не гигиенично. Откусывать хлеб тоже не стоит, поскольку его следует отламывать.

Запрещено заниматься за столом своими делами: работать, смотреть фильм или сидеть в телефоне. Такое поведение считается неуважительным и может кого-то обидеть, кто сидит вместе с вами.

Ранее эксперты по этикету назвали самые неприятные смайлики в переписке.

Источник: Клео.ру
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