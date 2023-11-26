Эксперты назвали самые неприятные смайлики в переписке

Эксперты назвали самые неприятные смайлики в переписке
Фото: unsplash.com
Они могут создать о человеке нехорошее впечатление

Переписка через соцсети сейчас является важным атрибутом современной жизни. И вместе с этим постепенно встраивается и новый этикет, который положено соблюдать при написании сообщений другому человеку. Эксперт по взаимоотношениям Джефф Гюнтер рассказал, какие смайлики в переписке являются самыми неприятными.

Довольно часто люди используют эмодзи с поднятым большим пальцев вверх. Это указывает на то, что вы поддерживаете сказанное. Но, по словам специалиста, это считается грубостью и пассивной агрессией. 

"Смайлик с большим пальцем вверх сообщает, что вы не знаете, как общаться, и думаете, что знаете все", – пояснил он.

Также неприятный смайлик – высунутый язык с сумасшедшими глазами. Это может указывать на то, что в коммуникации с другим человеком собеседник не ощущуает чужих границ, передает женский журнал "Клео.ру".

Эмодзи с нимбом на голове тоже не самый удачный вариант, поскольку показывает, что человек не хочет нести ответственность за свое поведение.

Источник: The Sun
По теме

Куда вложиться в 2024 году: россиянам назвали самые выгодные варианты

Доллар и евро все еще актуальны для скупки, указывает экономист

Брежнева попросила прощения у Меладзе после развода

Певицы обратилась к бывшему на русском языке, пишут СМИ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей