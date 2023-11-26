Эксперты назвали самые неприятные смайлики в переписке

Они могут создать о человеке нехорошее впечатление

Переписка через соцсети сейчас является важным атрибутом современной жизни. И вместе с этим постепенно встраивается и новый этикет, который положено соблюдать при написании сообщений другому человеку. Эксперт по взаимоотношениям Джефф Гюнтер рассказал, какие смайлики в переписке являются самыми неприятными.

Довольно часто люди используют эмодзи с поднятым большим пальцев вверх. Это указывает на то, что вы поддерживаете сказанное. Но, по словам специалиста, это считается грубостью и пассивной агрессией.

"Смайлик с большим пальцем вверх сообщает, что вы не знаете, как общаться, и думаете, что знаете все", – пояснил он.

Также неприятный смайлик – высунутый язык с сумасшедшими глазами. Это может указывать на то, что в коммуникации с другим человеком собеседник не ощущуает чужих границ, передает женский журнал "Клео.ру".

Эмодзи с нимбом на голове тоже не самый удачный вариант, поскольку показывает, что человек не хочет нести ответственность за свое поведение.