Чем опасно увлечение соцсетями

Как перестать быть рабом Интернета и начать жить в реальном мире

Увлечение социальными сетями приводит к тому, что люди теряют связь с реальностью. Они тратят время на погоню за удачными фото, но при этом упускают сами события. Как избавиться от негативного влияния интернета и начать жить по-настоящему, рассказывает Перукуа – топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин..



Откуда берутся представления об идеальной жизни

Информацию извне люди начинают получать рано. Современные дети смотрят телевизор и ролики в интернете, слушают сказки. До 5 лет критическое мышление не развито, поэтому сложно отличить правду ото лжи. Все, что они видят или слышат, воспринимают за чистую монету, и только в более старшем возрасте начинают сомневаться, разбираться в вымышленных или жизненных историях и пробовать понять мотивы людей.

Возьмем простой пример: сказку про принца и белого коня. Чему она учит современных девочек? Помогает ли она правильно развиваться? Нет. Она не способствует поиску талантов и не помогает изучать новые возможности. Девочки усваивают урок: можно ничего не делать, а просто ждать своего принца, который решит все проблемы и увезет в сказочную страну.

Как социальные сети пользуются нами?

В состоянии ожидания мы уязвимы и впитываем информацию, как губка. И блогеры научились этим пользоваться. Им нужно повысить свою популярность или продать определенный продукт. Они демонстрируют свою красивую жизнь перед теми, кто ждет прихода волшебства в свою жизнь или сказочного принца. Их посыл прост: "Смотри, у меня получилось, поэтому ты тоже можешь рассчитывать на удачу". Но вы никогда не узнаете правды, так как вам ее никто не скажет.

Невозможно точно сказать: счастливы ли эти блогеры на самом деле или только создают иллюзию богатой и успешной жизни. Также вы не знаете, насколько тяжелым был их путь, и как они получили все то, что имеют сейчас. Не забывайте о том, что с блогерами работают профессиональные фотографы, копирайтеры, психологи, маркетологи, поэтому сложно понять, кто на самом деле находится по ту сторону экрана.

Их главная цель — привлечь как можно больше пользователей. Им нужно, чтобы мы чаще листали ленту, а они смогли добавить в нее больше рекламы. Именно по этой причине пользователям показывают "успешных" людей и призывают следовать их примеру. Так, в соцсетях зачастую можно встретить предложения пройти профессиональную переподготовку. Людям предлагают получить "профессию мечты" всего за пару месяцев и тут же показывают пример тех, кто "уже смог" и сейчас активно зарабатывает. Красивая картинка застилает глаза и в такие моменты мало кто задумывается о том, что чудес не бывает, а для получения хорошей профессии нужно потратить гораздо больше времени и сил.

Как не потерять связь с реальностью

Не нужно верить всему, что вы видите и слышите в социальных сетях. Многое из того, с чем вы сталкиваетесь – иллюзия. Сложно изменить установки, заложенные с детства. Мы не в силах вернуть время назад и попросить маму читать и показывать другие сказки, которые мотивируют к действиям, а не заставляют ждать удобного случая. Но вполне реально научиться слушать свое сердце и начать путь к познанию себя. Для этого воспользуйтесь следующими советами:

Перестаньте заходить в социальные сети и проводить там свое драгоценное время, хотя это не так просто, как кажется. Если есть зависимость, то сначала будет сильно "ломать", но вы сможете с этим справиться. Уже через несколько дней станет ощутимо легче. Общение с людьми перенесите в мессенджеры, чтобы не было соблазна снова зайти в соцсеть.

Купите билеты на представление и сходите на него вместе с детьми. Старайтесь чаще проводить время с родными и близкими.

Начните смотреть увлекательный сериал, который поможет вам отвлечься. От просмотра будет больше пользы, чем от бессмысленного листания новостной ленты.

Запишитесь на офлайн-курсы, чтобы получить новые навыки, о которых вы давно мечтали. Это могут быть занятия по рисованию или танцевальные мастер-классы.

Возьмите за правило гулять не менее 15 минут в день. Для этих целей прекрасно подойдет парк или сквер по соседству, красивые улочки рядом с домом.

Начинайте утро с физической разминки или танцев.

Освойте медитацию, которая поможет привести душу и тело в порядок.

Купите книгу и начните ее читать.

Реальная жизнь гораздо интереснее виртуальной. Нужно только научиться замечать красоту вокруг себя. Следуйте за своими желаниями и развивайте в себе таланты. Это поможет обрести внутреннюю гармонию и начать жить полноценно, без социальных сетей и популярных блогеров.