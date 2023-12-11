Откажитесь от таких нарядов на Новый год: советы стилиста

Откажитесь от таких нарядов на Новый год: советы стилиста
Фото: Galina Barbieri/Russian Look/www.globallookpress.com
"Зализанные" волосы и юбки-футляры больше не в почете

Известный модный эксперт Владислав Лисовец высказался о распространенных ошибках, которые допускают женщины при выборе новогоднего образа. По его мнению, есть несколько вещей, которые категорически не подходят для праздничной ночи.

В частности, Лисовец не рекомендует надевать юбки и платья-футляры длиной до колена – в них сложно определить возраст и индивидуальные черты женщины. Также в новогоднюю ночь лучше отказаться от излишне строгой и скучной обуви в пользу более изящных туфель на каблуке.

Что касается аксессуаров, то здесь стилист советует выбрать необычные украшения, например, удлиненные серьги или кулоны, а вот от золота по возможности воздержаться. Такие рекомендации приводит женский журнал "Клео.ру".

И наконец, прическа – как вишенка на торте в дополнение к общему образу. По словам Владислава Лисовца, гладко зализанные волосы плохо сочетаются с атмосферой праздника. Лучший вариант – живая, естественная укладка, которая сделает образ ярче и выразительнее. Но и с чрезмерным объемом перебарщивать не стоит – начесы восьмидесятых уже давно канули в Лету.

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Источник: PopCornNews ✓ Надежный источник
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