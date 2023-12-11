Простой метод нарезки ингредиентов для "Оливье" спасет ваши нервы

Простой метод нарезки ингредиентов для "Оливье" спасет ваши нервы
Фото: кадр из youtube
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Последовав нехитрому способу, вы сэкономите массу времени при подготовке новогоднего стола

Салат – неизменный и любимый участник любого праздничного стола, особенно новогоднего. Обожаемый россиянами "Оливье" присутствует в большинстве меню 31 декабря, поэтому хозяйки закупают колбасу, горошек, морковь и другие ингредиенты. Но мало закупить овощи. Их надо еще нарезать и сложить в традиционный тазик. А это забирает массу времени и сил. При том что никто не отменял готовки остальных блюд. Но есть способы облегчить готовку салата.

Современным хозяйкам повезло больше, чем их мамам и бабушкам. К услугам женщин сегодня масса кухонной техники. Кухонный комбайн или мультирезка измельчат овощи, колбасу и другие ингредиенты быстро, ровно и аккуратно. Понадобится лишь очистить овощи и нарезать на подходящего размера кусочки.

Еще один лайфхак: можно использовать консервированные или замороженные овощи, уже нарезанные и готовые. Например, зеленый горошек. Составьте план приготовления "Оливье", например, заранее подготовьте рабочее пространство, пока варятся и остывают овощи. Положите на стол доску для разделки и несколько емкостей, куда складывать нарезанные ингредиенты. Что касается лука, то поможет прием параллельных разрезов и после луковица нарезается поперек.

Все эти простые советы сэкономят по минуте-две времени в каждом из этапов приготовления салата и оставят побольше желанного времени для другой праздничной подготовки и собственно празднования.

Ранее мы писали, что можно изменить из ингредиентов, дабы сделать салат более полезным для здоровья.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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