Чем заменить яйца в новогодних салатах: вот что можно добавить

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
904 новости
Яйца – частый ингредиент в любом праздничном меню. Однако не все любят этот продукт, а кому-то он и вовсе противопоказан по медицинским причинам. Как обойтись без яиц и что добавить взамен в новогодние салаты, выпечку и творожные блюда?
А в бисквитах и блинах яйца лучше заменить банановым, тыквенным или яблочным пюре.
Таким образом, яйца в привычных рецептах выпечки и закусок можно с успехом заменить другими продуктами без потери вкуса. Позвольте себе поэкспериментировать в новогоднюю ночь!
Ранее мы называли рецепт нежного салата с грудкой и пряной морковью.
Звезда ответила на критику народа
Ее недавний пост в соцсетях дал понять, что певица переживает не лучшие времена на любовном фронте