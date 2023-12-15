Срочно убираем это с новогоднего стола: гнев Дракона будет страшен

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В преддверии наступающего праздника мы хотим сразу настроиться на удачу и успех, подбирая подарки, платья, украшения и другие новогодние атрибуты, которые понравятся Деревянному Зеленому Дракону – символу 2024 года. Еда и, в частности, праздничное меню – одна из ключевых вещей, в которой точно нельзя ошибиться, чтобы ненароком не прогнать удачу. Так, астрологи не рекомендуют включать в праздничное меню ряд блюд и ингредиентов. Срочно убираем это с новогоднего стола, иначе гнев Дракона будет страшен.
Дракон поощряет старание и трудолюбие. Будет здорово, если консервам и полуфабрикатам вы предпочтете блюда из свежего мяса и морепродуктов. Причем мудрить со сложнейшими рецептами не обязательно: это может быть просто запеченный в фольге судак, семга, отварные креветки, овощное рагу с тушеной говядиной или свининой, запеченная курица и многое другое. В качестве десерта можно склониться к чему-то легкому и фруктовому.
Если не хотите разгневать повелителя 2024 года и испортить себе праздник, обязательно учтите эти особенности и уберите данные продукты с новогоднего стола! Ведь от первой встречи зависит вся дальнейшая удача.
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