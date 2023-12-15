Срочно убираем это с новогоднего стола: гнев Дракона будет страшен

Срочно убираем это с новогоднего стола: гнев Дракона будет страшен
Фото: Freepik
Лучше с первых дней задобрить символ 2024 года, чтобы избежать неприятностей в будущем

В преддверии наступающего праздника мы хотим сразу настроиться на удачу и успех, подбирая подарки, платья, украшения и другие новогодние атрибуты, которые понравятся Деревянному Зеленому Дракону – символу 2024 года. Еда и, в частности, праздничное меню – одна из ключевых вещей, в которой точно нельзя ошибиться, чтобы ненароком не прогнать удачу. Так, астрологи не рекомендуют включать в праздничное меню ряд блюд и ингредиентов. Срочно убираем это с новогоднего стола, иначе гнев Дракона будет страшен.

Что нельзя ставить на стол в новогоднюю ночь:

  • Блюда из кролика (как врага Дракона).
  • Еду из долго хранившегося мяса.
  • Полуфабрикаты и фастфуд.
  • Колбасные изделия и копчености.
  • Консервированную рыбу.
  • Острую и очень жирную пищу.
  • Алкогольные напитки.
  • Десерты со сгущенкой.

Дракон поощряет старание и трудолюбие. Будет здорово, если консервам и полуфабрикатам вы предпочтете блюда из свежего мяса и морепродуктов. Причем мудрить со сложнейшими рецептами не обязательно: это может быть просто запеченный в фольге судак, семга, отварные креветки, овощное рагу с тушеной говядиной или свининой, запеченная курица и многое другое. В качестве десерта можно склониться к чему-то легкому и фруктовому. 

Если не хотите разгневать повелителя 2024 года и испортить себе праздник, обязательно учтите эти особенности и уберите данные продукты с новогоднего стола! Ведь от первой встречи зависит вся дальнейшая удача.

Ранее сообщалось, какое блюдо непременно стоит приготовить на Новый год.

Источник: Утро.ру
По теме

Cоседов жестко припечатал оскорбившую SHAMAN и других звезд-патриотов Разину

Музыкальный критик, что слушатели обойдутся прекрасно без концертов звезды "Миража"

Одинокая Джанабаева подогрела слухи о разводе с Меладзе

Ее недавний пост в соцсетях дал понять, что певица переживает не лучшие времена на любовном фронте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей