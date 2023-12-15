Минкульт Подмосковья представил предновогоднюю афишу

Минкульт Подмосковья представил предновогоднюю афишу
Фото: www.unsplash.com

Музеи и театры Московской области подготовили насыщенную программу для участников "Пушкинской карты". Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Во второй половине декабря в Подмосковье состоятся премьеры спектаклей, мюзиклов и выставок, посвященных шедеврам русской живописи. Например, на выставке "Маковские. Константин и Владимир" в Серпухове представят 87 работ из коллекций ведущих музеев страны.

В то же время в Звенигородском музее жителей Подмосковья будет ждать выставка "Вокруг Левитана". Она создана в сотрудничестве с Русским музеем.

В музее-заповеднике "Мелихово" состоится премьера спектакля "Черная курица, или Подземные жители", а артисты Московского областного театра кукол покажут постановку "Чудеса рядом".

Мюзиклы и театрализованные представления также пройдут в музее "Новый Иерусалим" и Московской областной филармонии в Пушкино, а выставки – в Зарайском кремле, музее-заповеднике Пушкина, музее Чайковского.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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