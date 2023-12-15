Нереально вкусный паштет к Новому году: готовится в два счета

Нереально вкусный паштет к Новому году: готовится в два счета
Фото: кадр из youtube
продолжениеЧетыре простых шага обязательно нужно сделать перед Новым годом
Эта великолепная закуска порадует гостей

Готовить праздничный стол – дело утомительное. Сварить, пожарить, нарезать кучу ингредиентов, смешать салаты, подготовить горячее... Хозяйки устают задолго до начала застолья. Однако этот паштет – прекрасная возможность сделать паузу и передохнуть.

Для него не нужны никакие сложные действия и дорогие ингредиенты. Так, например, он отлично заменит намазку из печени, а по вкусу будет ничуть не хуже и даже может затмить фирменные закуски опытной кулинарки. Итак, для приготовления этого чудесного блюда понадобятся: банка консеровированной фасоли, две луковицы, пять плавленых сырков, зубчик чеснока, подсолнечное и сливочное масло, соль.

Самое трудоемкое в собственно приготовлении – очистить, нарезать и обжарить до золотистого оттенка лук. Все: больше ничего сложного делать не придется. Слейте сок из фасоли, промойте ее, положите в блендер ингредиенты, посолите, добавьте три ложки подсолнечного – и нажимайте кнопку. Пока будет измельчаться масса, есть время заняться другими блюдами.

Готовый паштет необходимо на некоторое время поставить в холодильник, чтобы загустел, а после можно ставить на стол и подавать к нему кусочки подсушенного багета или батона, крекеры или сухарики. Гости будут в восторге.

Ранее мы писали о потрясающей закуске, которая стопроцентно придется по вкусу домочадцам и гостям дома.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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