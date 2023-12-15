Четыре простых шага обязательно нужно сделать перед Новым годом

Несложное, но важное действие окажет влияние на весь следующий календарный период

Несмотря на то, что мы все давно выросли, многие продолжают верить, что Новый год – особенный праздник. В этом что-то есть: смена календарного периода и правда имеет свое значение. Например, она может сподвигнуть на избавление от ненужного.

В конце года люди обычно стараются рассчитаться с долгами, закрыть срочные рабочие проекты, проверить планы на год и вычеркнуть выполненное, а если останутся силы, то и сделать генеральную уборку. Мало у кого нет в квартире вещей, которые не приносят никакой пользы, а только занимают лишнее место в шкафу или на полке. Возможно, этот текст натолкнет вас не только на уборку, но и на избавление от ненужного.

Проверьте коробку с документами. Неактуальные документы, гарантийные бланки или чеки, утратившие силу, заметки и другие бумажки, которые давно не нужны. Их можно выбросить или сжечь, если вы живете в доме с печью.

Неплохо бы избавиться и от давно сломанных вещей. Возможно, когда-то сломалась техника или мебель, дети или животные испортили скатерть или штору. Вы собирались отремонтировать или зашить... но давно купили новые. Так к чему хранить то, что не работает и уже не нужно?

Отличное занятие для предновогодних дней – проверить на сроки годности косметику, продукты, специи и лекарства. Не исключено, что просроченного на полках холодильника и шкафа окажется больше, чем вы думали.

Кроме того, как пишет женский журнал "Клео.ру", прекрасная идея для кануна Нового года – перебрать запасы, к которым вы не прикасались больше года. Эти вещи совершенно точно вам не пригодятся уже. Ненужные подарки, купленные под влиянием порыва блокнотики или рамки для фотографий, расходники для хобби, которое давно надоело – всему этому не место в доме. Лучше отдать тем, кому это действительно нужно, или вынести на помойку.

Ранее мы подсказывали идеи для новогоднего подарка мужчинам.

