Правило одной минуты: хитрый способ убрать всю квартиру без усилий

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Домашние заботы занимают у кого-то чуть ли не все время. Такой подход нужно срочно менять. Портал "Ридлайф.ру" рассказал, какие лайфхаки помогут быстро навести порядок без особого напряга с минимумом усилий. Тут побеждает тот, кто рационально пользуется своим временем.
Разбейте свою задачу не набольшие этапы. Нужно прибраться на кухне? Начните с принадлежностей. Сначала приберитесь в шкафчиках, а затем уберите пыль с поверхностей. Действуйте поэтапно.
Не приступайте к генеральным уборкам всего и вся. Просто поддерживайте порядок – не доводите ситуацию до настоящего хаоса. Переложили что-то со стола на диван – уберите сразу же назад.
Устраивайте ежедневные маленькие уборки с небольшими задачами по дому. Например, потратьте десять минут на уборку с утра, и столько же – вечером. Так вы на долгое время сохраните чистоту в квартире.Соблюдайте правило одной минуты. Лучше сделайте прямо сейчас самое простое и кратковременное дело, чем заниматься потом всем и сразу. Так можно отсрочить генеральную уборку.
А ранее "Утро" рассказывало, какие приборы нельзя подключать к удлинителю.
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