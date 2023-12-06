Правило одной минуты: хитрый способ убрать всю квартиру без усилий

Главное - грамотно распоряжаться временем

Домашние заботы занимают у кого-то чуть ли не все время. Такой подход нужно срочно менять. Портал "Ридлайф.ру" рассказал, какие лайфхаки помогут быстро навести порядок без особого напряга с минимумом усилий. Тут побеждает тот, кто рационально пользуется своим временем.

Разбейте свою задачу не набольшие этапы. Нужно прибраться на кухне? Начните с принадлежностей. Сначала приберитесь в шкафчиках, а затем уберите пыль с поверхностей. Действуйте поэтапно.



Не приступайте к генеральным уборкам всего и вся. Просто поддерживайте порядок – не доводите ситуацию до настоящего хаоса. Переложили что-то со стола на диван – уберите сразу же назад.

Устраивайте ежедневные маленькие уборки с небольшими задачами по дому. Например, потратьте десять минут на уборку с утра, и столько же – вечером. Так вы на долгое время сохраните чистоту в квартире.

. Лучше сделайте прямо сейчас самое простое и кратковременное дело, чем заниматься потом всем и сразу. Так можно отсрочить генеральную уборку.

А ранее "Утро" рассказывало, какие приборы нельзя подключать к удлинителю.