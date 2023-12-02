Ленивые хозяйки придумали способы в разы упростить уборку

Ленивые хозяйки придумали способы в разы упростить уборку
Фото: unsplash.com
Простые хитрости могут существенно упростить жизнь

Уборка в доме, порой, может лишить целого выходного. Особенно неприятно, когда их в неделю выпадает не так уж много. Такой расклад многим хозяйкам не по душе, поэтому самые ленивые из них стараются выдумывать способы, благодяря которым уборку получается упростить в разы. "Утро.ру" собрало несколько интересных и полезных хитростей.

Очистить плитку в ванной можно с помощью самодельного спрея. Берем уксус и разогреваем его в микроволновке, потом добавляем моющее средство в пропорции один к одному и распыляем на поверхности. Так оставляем на полчаса и протираем влажной тряпкой. Так удается затратить на всю работу меньше времени и сил.

Также уксус быстро очистит краны от известкового налета. Схема такая же, как и с плиткой – заливаем, оставляем на полчаса и протираем. 

В целом использование спрея серьезно упрощает уборку в доме. Этот способ подойдет при очистке различных поверхностей, которые подвергаются постоянному загрязнению. 

Еще некоторые хозяйки надевают на ведро сразу несколько мусорных пакетов, чтобы каждый раз не искать их после выбрасывания. Хитрость многим облегчает жизнь.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как за секунды превратить "убитую" газовую плиту в идеально чистую.

Источник: Утро.ру
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