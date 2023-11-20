Вот что нужно сделать для удаления от шерсти животных с одежды и ковров

Любители домашних пушистиков знают, насколько трудно поддерживать чистоту в доме, где живут питомцы

Завести питомца легко: поддавшись душевному порыву, мы часто покупаем или подбираем на улице котенка или щенка, умилившись или пожалев животное. Но беря в дом питомца, нужно понимать, что это – прежде всего шерсть, и чем пушистее кот или собака, тем больше мусора будет усеивать поверхности в квартире и одежду.

Вариантов в этом случае всего два: первый – наплевать на чистоту и радоваться общению с любимцем. Второй – поддерживать все же порядок и убирать шерсть вовремя.

Один из вариантов – пылесос со специальными насадками или со спецфункцией очищения шерсти. Если у вас ковер с длинным ворсом, его лучше заменить, раз в доме планируется или уже появился питомец. Короткий ворс куда легче очищать. Перед тем как пылесосить, мягкую поверхность следует побрызгать антистатиком или кондиционером, это упростит уборку.

Если пылесоса нет, можно подметать влажным веником или смоченной водой щеткой, а также чистить мокрой перчаткой (силиконовой или резиновой).

С постельного белья проще всего шерсть убрать с помощью сушилки. Если ее нет, то положите в обычную машинку губку для посуды – она примагнитит на себя шерсть при стирке.

Мебель отлично чистится липким роликом или скотчем. Кстати, постельное белье из хлопчатобумажной ткани будет лучшим выбором, поскольку притягивает шерсть меньше, чем шелк или сатин.

Если питомец линяет, покрыть волосками он может даже края мебели. Убрать ворсинки можно смоченной полиролем или составом для мытья стекла тряпочкой. Когда моя пол, не забывайте о соответствующих средствах, добавляемых в воду, они тоже быстрее помогут собрать шерсть и мусор.

Одежда чистится роликом с липкой лентой, так что они всегда должны быть в доме. Если при стирке использовать кондиционер, вещи будут меньше электризоваться, а значит, меньше налипнет шерсти.

Не забывайте и о профилактике: увлажнение воздуха не позволит ворсинкам электризоваться и липнуть к поверхности. Любимая лежанка, которую регулярно чистят, привлечет котика или собаку вернее хозяйского дивана, одежду лучше хранить в недоступных животным шкафах. Ну и не забывайте, разумеется, регулярно вычесывать пушистых любимцев, особенно в период линьки.

Кстати, если убираться почаще, шерсть не успеет скопиться в таком количестве, чтобы это стало проблемой.

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