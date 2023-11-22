Выбрасывать мусор вечером категорически запрещено: есть веские причины

Как оказалось, поверья существуют не просто так

Вероятно, каждый из нас хотя бы однажды сталкивался с поверьем, согласно которому мусор лучше не выбрасывать после захода солнца. Некоторые придерживаются этого правила, другие с улыбкой относятся к приметам, но, тем не менее, это убеждение пользуется довольно широкой известностью.

Так почему же не рекомендуется выносить мусор ночью? Аргументируется это тем, что отходы, накопившиеся за день, непосредственно связаны с энергией того, кто их создал. В этот мусор могут входить остатки приготовленной пищи, к которой прикасался человек, старая одежда и прочие предметы, удерживающие след пользователя. Если такие предметы попадают в неподходящие руки, они могут быть использованы в магических ритуалах, например, для приворота или порчи.

Таким образом, с точки зрения самозащиты выбрасывать мусор вечером категорически запрещено. В этом контексте современные средства для быстрого убора и утилизации отходов не только облегчают походы к мусоропроводу, но также могут служить своеобразной энергетической защитой, скрывая и надежно защищая то, к чему мы прикасаемся.

Также важно учесть время, когда мы избавляемся от мусора. Ночь считается периодом, когда темные и потусторонние силы приобретают дополнительную мощь и влияние. Сущности тонкого мира получают больше доступа к нашему миру и, следовательно, к тому, что мы оставляем за собой. Именно поэтому полагают, что мусор, выброшенный ночью, становится легкой добычей для зловредных духов и ведьм. Такие сущности найдут ему своеобразное "применение". Если бы мусор ушел утром, под солнечными лучами, он мог бы частично очиститься и потерять свой энергетический "заряд", став менее привлекательным.

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