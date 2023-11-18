Хитрые немцы придумали свой подход к уборке – упростит жизнь в разы

Есть три простых правила

О педантичности и брезгливости немцев, пожалуй, знают все. В Германии любят, когда везде царит порядок и все соблюдают установленные правила – это касается как поведения на улице, так и дома. Поэтому нет ничего удивительно, что они разработали собственную систему бытовой жизни, которая уже стала частью национальной культуры.

Хитрые немцы придумали свой подход к уборке, который может упростить жизнь в разы. К примеру, они стараются ежедневно уделять хотя бы 15 минут, чтобы привести дом в порядок, протирая пыль, складывая вещи или вытирая полы.

Также перед полномасштабной уборкой они в первую очередь составляют план работ, продумывая, что нужно сделать в самом начале и что займет больше сил и времени, а что можно сделать по-быстрому в самом конце.

Дополнительно у них есть несколько правил, которые помогают поддерживать жилье в чистоте:

1. Не захламлять пространство. Немцы не любят, когда вокруг слишком много предметов быта, поэтому и убираться в такой обстановке гораздо легче.

2. Покупать качественную технику. В Германии предпочитают не экономить на бытовых приборах, которые предназначены для уборки. В результате весь процесс им дается гораздо легче.

3. Следовать таймингу. Жители ФРГ выделяют на все работы фиксированное время. Например, мытье полов – полчаса. Поэтому они не отвлекаются в процессе на сторонние задачи.

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