Как за 15 минут удалить нагар с утюга

Совсем необязательно покупать специализированные средства

Хорошие хозяйки пристально следят за тем, чтобы все уголки их квартиры блестели от чистоты. При этом опытные россиянки хорошо знают, что в вопросах уборки отлично помогают копеечные средства, которые легко можно найти в аптечке, на кухне или в ванной комнате. Так, буквально за считанные минуты легко можно вернуть первозданный вид утюгу.



Этот важный предмет обихода часто покрывается некрасивым налетом. Гладить любимые платья загрязненным утюгом очень опасно – нагар может не только испачкать наряд, но и глубоко впечататься в ткань за счет повышенной температуры подошвы утюга.



Именно поэтому предмет нужно содержать в идеальной чистоте. Для того чтобы быстро очистить подошву утюга, следует взять простую зубную пасту. Для начала разогреваем утюг и даем ему остыть – подошва должна быть чуть теплой, затем наносим зубную пасту, распределяем ее по всей поверхности с помощью губки и оставляем на 15 минут. После этого удаляем пасту, вместе с которой отойдут налет и ржавчина.

