Осторожно: эти приборы никогда нельзя подключать к удлинителю

Какие гаджеты или технику лучше не питать с помощью многогнездового "пилота"

В последние годы количество бытовой техники и приборов в каждом доме увеличилось в разы. И розеток, имеющихся в квартире, порой не хватает. Так что в каждой квартире имеется удлинитель, а то и не один. Однако не всю технику можно "кормить" с помощью этого прибора.

В случае нехватки розеток удлинитель выручает, когда надо, например, подключить компьютер, колонки, зарядку, роутер и что-нибудь еще. Однако есть приборы, которые могут при подключении получить короткое замыкание и вывести технику из строя.

Стандартная розетка способна выдержать до 3500 Вт без вопросов. А удлинители (смотря какая модель) имеют максимальную нагрузку от 2000 до 3800 Вт. Как правило, на корпусе или упаковке указывается мощность. Поэтому нельзя подключать к удлинителю сразу несколько приборов, потребляющих много энергии, потому что можно вызвать перегрузку и нагрев. Пересыхание изоляции проводов вполне может привести к пожару.

Один из вариантов, как избежать этого – не использовать все 3-5 розеток удлинителя. Кроме того, производители предостерегают и пишут в инструкции, что некоторые приборы лучше включать в саму розетку, а не в удлинитель. Это холодильники, морозильные камеры, стиральные машины и посудомойки, электроплита и духовка, кофеварки, мультиварки и кофемашины.

В тот же список входит микроволновка, особенно если она оснащена функцией конвекции или гриля. Кондиционеры и обогреватели опасно включать в удлинитель во избежание плавления корпуса и пожара. Фены, плойки и прочие приборы также лучше использовать через розетку, о чем пишет обычно инструкция.

Но если обойтись без удлинителя не вариант, то хотя бы используйте тот, у которого наибольшая максимальная нагрузка . И, кроме холодильника или стиральной машины, ничего больше к нему не подключайте . Тостер и электрочайник можно просто по очереди включать в одну розетку. Утюг – тоже не самая часто используемая техника, так что и для него лучше розетка, чем удлинитель.

Кстати, самая большая ошибка – подключить один в другой 2-3 удлинителя. Это гарантированный способ угробить всю технику в доме.

Что же можно подключать к удлинителю? Ноутбуки, зарядные и периферийные устройства, домашний принтер. Главное не полениться и убедиться, что мощность удлинителя больше, чем у приборов, которые к нему подключаются.

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