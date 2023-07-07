Спасли в последний момент: пожар едва не оставил Эрнста без имущества

Спасли в последний момент: пожар едва не оставил Эрнста без имущества
Константин Эрнст. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ресторан "Пушкинъ" оказался охвачен огнем

Крупный и поистине впечатляющий пожар случился вчера вечером в самом центре столицы. Огнем оказался объят ресторан "Пушкинъ", владельцем которого является Константин Эрнст.

Пожар едва не решил Эрнста имущества, которое тот приобрел в конце осени 2019 года. Покупка была действительно выгодным вложением средств, ведь заведение, открывшееся в 1999 году, стало настоящей жемчужиной Москвы и, согласно рейтингу Forbes, стояло аж на четвертом месте по успешности среди всех столичных ресторанов.

К счастью, недвижимость Константина Эрнста спасли в последний момент. И все – благодаря слаженной работе пожарных, которые уже сматывали напорные рукава к 21:30.

Как сообщают СМИ, пострадавшие отсутствуют. Из здания, где кроме "Пушкина" находятся также "Турандот" и "Шануар", были эвакуированы около 100 людей. Часть Тверского бульвара была временно перекрыта. На месте происшествия работали 4 пожарные машины, скорая и отряд ОМОНа, который сдерживал толпу зевак.

"Резко взрыв и сразу уже было видно пламя, огонь начался, и уже все запаниковали, встали из-за столиков, и в какой-то момент включилась эвакуация", – рассказала очевидица происшествия.

К слову, пожар начался с возгорания крыши. Локализован он был достаточно быстро, поэтому столичные гурманы уже уверены, что ремонт ресторана "Пушкинъ" не займет много времени и совсем скоро заведение Константина Эрнста будет вновь радовать публику.

Источник: "Только никому" ✓ Надежный источник
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