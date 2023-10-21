Можно ли оставлять зарядку в розетке: что советуют эксперты

Разрешена загадка, можно ли не вынимать из сети зарядку к гаджетам

Как правило, пользователи предпочитают не совершать лишних движений. Например, не возиться каждый раз с вытаскиванием из гнезда зарядных устройств после того как закончилась зарядка. Чаще бросают их включенными в розетку вне процесса питания прибора.

Многие предпочитают не заморачиваться с отслеживанием степени питания прибора и ставить телефон или планшет на регулярное "кормление" вечером, а утром получать уже "сытый" на 100 процентов прибор. Бывает, что для питания гаджетов выделяется одна, самая удобная по расположению розетка (как правило, около кровати), которая уже больше ни для чего не используется.

Некоторые пользователи все же задумываются о том, вредно ли убирать из розетки адаптер, если в этот момент телефон не заряжается. Кто-то беспокоится об экономии электричества – но нет, плата за счет увеличится всего на несколько копеек в месяц. Зато если постоянно "дергать" зарядное устройство и втыкать его обратно, срок эксплуатации прибора заметно сократится.

Кроме того, специалисты по ремонту советуют отключать перед грозой вообще все приборы, не одно зарядное. И еще: следите за нагревом устройства, потому что оно может перегреться. Если в доме живут дети или животные, зарядку лучше отключать.

