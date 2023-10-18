Платформа "Электронный дом" стала незаменимым помощником для москвичей

Сервис помогает решать жилищные вопросы онлайн

За три года работы платформа "Электронный дом" стала одним из самых востребованных цифровых сервисов в Москве. С 2020 г. к проекту присоединились жители 34 тысяч многоквартирных домов столицы, то есть почти 99%.

Изначально сервис ""Электронный дом" создавали как "единое цифровое окно", куда москвичи могли бы обращаться по всем жилищным вопросам: передавать показания счетчика и смотреть график отключения воды, жаловаться на неработающий лифт или мусор в подъезде, проводить голосования собственников и обсуждать с соседями текущие коммунальные проблемы.

Москвичам идея единой платформы понравилась: за три года работы через "Элдом" было подано более 450 тысяч заявок на устранение неисправностей, состоялось почти 10 тысяч общих собраний собственников и более трех тысяч опросов.

Чаще всего на онлайн-собраниях проводят голосования насчет установки шлагбаума и системы видеонаблюдения, обсуждают качество проведенного капитального ремонта дома и необходимость благоустройства двора. Жители признают, что такая система гораздо удобнее очных собраний, поскольку каждый может высказать свое мнение вне зависимости от времени и места его пребывания.

Функционал "Электронного дома" совершенствуется. В декабре прошлого года появилась опция предоставления гостевого доступа. То есть к управлению электронными сервисами своей квартиры собственник может родственников или арендаторов.

Кстати, за активное участие пользователи "Электронного дома" получают баллы, которые можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов". Для удобства пользователей создано также мобильное приложение "Электронный дом Москва".