Назван способ защиты от телефонных мошенников

Полагаться нужно только на себя

В последнее время мошенники стали атаковывать родственников предполагаемой жертв, чтобы получить доступ к их денежным средствам. Они звонят людям и говорят, что нужно срочно спасать счета их детей от грабежа. В результате перепуганные родители начинают убеждать своих детей сделать ошибку.

Эксперты по безопасности утверждают, что единственный способ защититься от таких действий – быть информированными. Люди идут на поводу у мошенников, поскольку не знают о принципах работы банковских организаций. Официальные сотрудники никогда не потребуют рассказать им коды или пароли от карты. Поэтому они советуют использовать критическое мышление прежде, чем совершить непоправимое действие.