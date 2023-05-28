Назван способ защиты от телефонных мошенников

Назван способ защиты от телефонных мошенников
Фото: unsplash.com
Полагаться нужно только на себя

В последнее время мошенники стали атаковывать родственников предполагаемой жертв, чтобы получить доступ к их денежным средствам. Они звонят людям и говорят, что нужно срочно спасать счета их детей от грабежа. В результате перепуганные родители начинают убеждать своих детей сделать ошибку. 

Эксперты по безопасности утверждают, что единственный способ защититься от таких действий – быть информированными. Люди идут на поводу у мошенников, поскольку не знают о принципах работы банковских организаций. Официальные сотрудники никогда не потребуют рассказать им коды или пароли от карты. Поэтому они советуют использовать критическое мышление прежде, чем совершить непоправимое действие.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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