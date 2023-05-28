Назван способ защиты от телефонных мошенников

Курс рубля
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В последнее время мошенники стали атаковывать родственников предполагаемой жертв, чтобы получить доступ к их денежным средствам. Они звонят людям и говорят, что нужно срочно спасать счета их детей от грабежа. В результате перепуганные родители начинают убеждать своих детей сделать ошибку.
Эксперты по безопасности утверждают, что единственный способ защититься от таких действий – быть информированными. Люди идут на поводу у мошенников, поскольку не знают о принципах работы банковских организаций. Официальные сотрудники никогда не потребуют рассказать им коды или пароли от карты. Поэтому они советуют использовать критическое мышление прежде, чем совершить непоправимое действие.
Окончание конфликта не удовлетворит никого