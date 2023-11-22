Простой способ защитить смартфон от холода: будет работать при любом морозе

Простой способ защитить смартфон от холода: будет работать при любом морозе
Christian Charisius/www.globallookpress.com
Без таких рекомендаций телефон долго не проживет

В холодное время года, а в мороз в особенности наши смартфоны часто начинают давать сбой. Важно принять меры по защите электроники телефона от переохлаждения.

Прежде всего, необходимо использовать чехол или теплый футляр – правда, если вы оставляете телефон на морозе на длительное время, эта мера не даст ожидаемого эффекта. Все-таки телефоны не предназначены для эксплуатации при низких температурах. Лучше положите его либо в карман, либо в сумку.

Всегда используйте защитную пленку, чтобы под защитным стеклом не образовался конденсат, который повредит дисплей. Так четкость изображения сохранится даже зимой.

Защита смартфона от мороза крайне необходима, указывает женский журнал "Клео.ру". В противном случае телефон не проживет и трех лет.

Источник: Kleo.ru ✓ Надежный источник

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