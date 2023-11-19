Этот копеечный способ мигом устранит зловонный запах из мусорки

А все, что для него нужно, уже есть у вас под рукой

Даже при регулярной уборке и маниакальной чистоте в доме многим приходится кропотливо и подчас бесполезно бороться с неприятным запахом на кухне. Нередко источником становится мусорное ведро, в котором успели полежать продукты, начавшие гнить. В Сетях рассказали о простом способе абсорбировать этот неприятный запах.

Опытные домохозяйки советуют простой и надежный – и, что немаловажно, довольно экономичный способ. И речь пойдет вовсе не об агрессивной химии.

Достаточно высыпать ложку пищевой соды на дно ведра, и порошок начнет сразу же абсорбировать малоприятные ароматы. Тут можно и не беспокоиться за чистоту и запахи на кухне. И ничто не помешает ни готовке, ни обеду. Одной столовой ложи вполне хватит, чтобы справиться с проблемой – после чего взять чистый мусорный пакет.

Кстати, еще один популярный способ – натереть лимоном стенки ведра. Кислота в цитрусе мигом устранит неприятный запах.

А до этого "Утро" рассказывало, как за какие-то пятнадцать минут удалить с утюга образовавшийся нагар.