Этот копеечный способ мигом устранит зловонный запах из мусорки

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Даже при регулярной уборке и маниакальной чистоте в доме многим приходится кропотливо и подчас бесполезно бороться с неприятным запахом на кухне. Нередко источником становится мусорное ведро, в котором успели полежать продукты, начавшие гнить. В Сетях рассказали о простом способе абсорбировать этот неприятный запах.
Опытные домохозяйки советуют простой и надежный – и, что немаловажно, довольно экономичный способ. И речь пойдет вовсе не об агрессивной химии.
Достаточно высыпать ложку пищевой соды на дно ведра, и порошок начнет сразу же абсорбировать малоприятные ароматы. Тут можно и не беспокоиться за чистоту и запахи на кухне. И ничто не помешает ни готовке, ни обеду. Одной столовой ложи вполне хватит, чтобы справиться с проблемой – после чего взять чистый мусорный пакет.
Кстати, еще один популярный способ – натереть лимоном стенки ведра. Кислота в цитрусе мигом устранит неприятный запах.
А до этого "Утро" рассказывало, как за какие-то пятнадцать минут удалить с утюга образовавшийся нагар.
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