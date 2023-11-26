Эксперты придумали простой способ справиться даже с самой застарелой грязью на конфорках

Газовая плита очень быстро пачкается, даже если опытные хозяюшки пытаются готовить аккуратно, используя крышки для кастрюль и сковородок и отмывая плиту сразу же. Эксперты придумали щадящий способ привести в порядок замызганные черные кругляшки после всех приготовлений, и на это не потребуется много времени и сил.

Содержать газовую плиту в порядке – дело нудное и неблагодарное. Да, поверхность легко протереть сразу после окончания приготовления блюда, сохраняя ее чистоту, а вот с конфорками сложнее. Крышки на них мгновенно впитывают жир и грязь, поэтому через короткий срок оказываются запредельно грязными. Конечно, можно попытаться отчистить их порошком, но это приведет к поцарапанным поверхностям конфорок, что не всем хозяйкам нравится.

Но опытные химики придумали отличный способ отмыть конфорки. Этот хитрый состав за секунды превратит "убитую" газовую плиту в идеально чистую. В небольшую кастрюльку наливаем воды и кладем в нее три столовые ложки соли. Доводим до кипения. В миске тем временем делаем смесь: одна столовая ложка соды, три столовые ложки уксуса и одна – любого моющего средства для посуды. Смешав состав, заливаем туда кипящую соленую воду и снова перемешиваем.

После чего осторожно опускаем в получившуюся смесь кружочек конфорки и оставляем на несколько минут, чтобы грязь отмокла и отстала. Спустя время вынимаем чистенькую, блестящую крышку конфорки, словно она только что куплена.

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