Появилась аллергия на новогоднюю елку: что делать

Симптомы бывают крайне неприятными

Если перед Новым годом у вас появилось неожиданное чихание или кашель, не стоит сразу же подозревать у себя простуду. Возможно, это происходить из-за аллергии на новогоднюю елку. Задуматься об этом стоит, если симптомы появились вскоре после установки дома праздничного дерева.

Также из подозрительных проявлений – красные глаза, слезливость и почесывания. Вызывает реакцию не само дерево, а плесень и пыльца, которые могли скопиться на его ветвях. Иногда виновниками являются и пыльевые клещи.

Эксперты рассказали, что делать в таких случаях – достаточно перед установкой просто помыть ель из шланга теплой водой. Тогда и не придется страдать от симптомов аллергии. После дерево лучше просушить, с него не должна капать вода.

Дополнительно при установки ели можно пользоваться перчатками. Это поможет минимизировать негативные аллергические проявления, а также защитить пальцы от иголок.

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