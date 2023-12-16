Появилась аллергия на новогоднюю елку: что делать

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Если перед Новым годом у вас появилось неожиданное чихание или кашель, не стоит сразу же подозревать у себя простуду. Возможно, это происходить из-за аллергии на новогоднюю елку. Задуматься об этом стоит, если симптомы появились вскоре после установки дома праздничного дерева.
Также из подозрительных проявлений – красные глаза, слезливость и почесывания. Вызывает реакцию не само дерево, а плесень и пыльца, которые могли скопиться на его ветвях. Иногда виновниками являются и пыльевые клещи.
Эксперты рассказали, что делать в таких случаях – достаточно перед установкой просто помыть ель из шланга теплой водой. Тогда и не придется страдать от симптомов аллергии. После дерево лучше просушить, с него не должна капать вода.
Дополнительно при установки ели можно пользоваться перчатками. Это поможет минимизировать негативные аллергические проявления, а также защитить пальцы от иголок.
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