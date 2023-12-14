Разрешено ли православным отмечать Новый год? Ответ иеромонаха

Разрешено ли православным отмечать Новый год? Ответ иеромонаха
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеЧто подарить мужчине на Новый год: несколько интересных идей
Церковь имеет свои представления о 31 декабря

Празднование Нового года в России было, во многом, связано с историческим периодом, когда замещались православные праздники. По сути 31 декабря заменило россиянам Рождество. И хотя сейчас принято отмечать оба события, не до конца понятно, как церковь относится к новогодним гуляниям. Ответ на это дал иеромонах Никон, рассказав, разрешено ли православным отмечать Новый год.

По его словам, праздник для православных граждан запретным не является. Церковь не видит ничего предосудительного в том, чтобы встречать наступление нового цикла из 12 месяцев, указывает "Радио 1". 

"Другое дело, что устраивать безудержное веселье во время Рождественского поста не совсем правильно", – отметил священнослужитель.

Человек, который действительно придежривается принципов православия, не будет позволять себе излишества в праздник. Например, обильно переедать.Никон подчеркнул, что порой верующие люди празднуют даже Рождество так, что лучше бы вообще не отмечали, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что категорически нельзя делать в Новый год Зеленого Дракона.

Источник: ОСН
По теме

"Они любят свою страну": улетевшего Нагиева восхитила жизнь за пределами России

Ведущий в восторге от нового места проживания

Оставьте только эти продукты, и вес уйдет: рецепт сильно похудевшего Панайотова

Александр Панайотов на главном новогоднем концерт страны "Наш новый год" предстал еще сильнее похудевшим и помолодевшим. Для читателей "Утро.ру" он огласил простой, но действенный рецепт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей