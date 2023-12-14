Разрешено ли православным отмечать Новый год? Ответ иеромонаха

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Празднование Нового года в России было, во многом, связано с историческим периодом, когда замещались православные праздники. По сути 31 декабря заменило россиянам Рождество. И хотя сейчас принято отмечать оба события, не до конца понятно, как церковь относится к новогодним гуляниям. Ответ на это дал иеромонах Никон, рассказав, разрешено ли православным отмечать Новый год.
По его словам, праздник для православных граждан запретным не является. Церковь не видит ничего предосудительного в том, чтобы встречать наступление нового цикла из 12 месяцев, указывает "Радио 1".
"Другое дело, что устраивать безудержное веселье во время Рождественского поста не совсем правильно", – отметил священнослужитель.
Человек, который действительно придежривается принципов православия, не будет позволять себе излишества в праздник. Например, обильно переедать.Никон подчеркнул, что порой верующие люди празднуют даже Рождество так, что лучше бы вообще не отмечали, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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