Что подарить мужчине на Новый год: несколько интересных идей

Собрали топ-3 самых лучших вариантов

Декабрь – месяц активной подготовки к новогодним гуляниям. Сюда входят закупка продуктов, продумывание меню праздничного стола и, конечно же, подбор подарков самым близким. Порой, задача бывает трудной – иногда хочется получить вдохновение, поскольку не знаешь, что лучше приобрести в качестве презента.

Делимся несколькими идеями, что пожарить мужчине на Новый год. Интересную подборку собрал женский журнал "Клео.ру". Порадовать любимых дедушек, отцов, мужей и братьев будет в разы легче.

1. Аксессуары. Это могут быть ремни, галстук или запонки. Такой подарок всегда востребован, поскольку позволит разнообразить мужской образ и порадовать близкого человека новинкой.

2. Гаджеты. Современные устройства сильно облегчают жизнь, поэтому в качестве подарка это будет идеальным вариантом. Можно подарить наушники, умные часы или браслет, удобную компьютерную мышь и подобное. Ориентируйтесь на вкусы человека и свой бюджет.

3. Новый опыт. Если ваш мужчина человек любознательный, то можно презентовать ему какое-то интересное приключение. Это может быть мастер-класс, познавательная лекция или сертификат на увлекательную активность.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как церковь относится к празднованию Нового года православными людьми.