Очень вкусный и красивый салат на Новый год 2024: домашние довольны

Рецепт довольно простой, но нужно уделить особое внимание украшению

Если готовить на новогодний стол привычные блюда не хочется, то можно удивить гостей необычным рецептом. Например, приготовить салат "Пенек", который получается очень вкусным и красивым, а также идеально подойдет к Новому году 2024. Домашние и гости останутся довольны. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Картошка – 3 штуки.

Морковка – 1 штука (крупная).

Ветчина – 0,2 кг.

Яйца – 5 штук.

Опята в банке – 1 штука.

Лук – 1 штука.

Майонез, соль, перец.

Для блинов

Молоко – 0,3 литра.

Яйцо

Мука – примерно 140 граммов.

Соль, растительное масло.

Для маринада

Соль – 0,5 чайной ложки.

Сахар – 1 чайная ложка.

Уксус – 2 столовых ложки.

Кипяток – 150 мл.

Пошаговый рецепт приготовления салата "Пенек" на Новый год

1. Нарезаем лук и маринуем в растворе из соли, сахара, уксуса и воды.

2. Режем все компоненты салата: отваренную картошку, морковь, ветчину, яйца, опята. Все смешиваем вместе с луком. Подсаливаем и перчим, заправляем майонезом и перемешиваем. Выкладываем салат в форму и ставим в холодильник.

3. Готовим блины. Смешиваем яйцо, соль, молоко, муку и масло. Выпекаем блинчики.

4. Украшаем как показано на видео.

Приятного аппетита!