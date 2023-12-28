"Окей" и "Лента" вводят ограничения на продажу яиц перед Новым годом

Магазины принимают меры один за другим по всей стране

В России перед новогодними застольями начали вводить новые правила продажи яиц. Крупные магазины один за другим принимают ограничения, чтобы избежать возможного дефицита.

Например, недавно стало известно, что сеть гипермаркетов "Окей" решила регулировать ажиотаж с помощью скидок. Например, нормальная цена за десяток – 199 рублей, но если человек покупает не больше трех упаковок в одни руки, то скидка составит 15%, или 30 рублей.

Аналогичная мера распространяется и на упаковки в 30 яиц. Без скидки придется отдать 529 рублей – такая цена установлена, если покупатель берет более трех упаковок. В остальных случаях три десятка яиц обойдутся в 449 рублей.

Затем стало известно, что ограничение решила ввести и "Лента". Десяток так можно взять даже за 80 рублей, но покупать по такой цене разрешается не больше двух упаковок одновременно. Если нужно больше товара – платить придется около 130 рублей за упаковку.

Первыми ввести ограничения решили магазины в Ростовской области, но, вероятно, скоро мера распространится и на другие регионы страны. Например, в Югре покупателям "Ленты" сейчас запрещается брать больше трех упаковок яиц в одном чеке – там отказались даже от скидочных условий.

При этом в правительстве отмечают, что причин для беспокойства из-за ситуации с яйцами нет. Сейчас рынок полностью обеспечен продуктом, а цены на него обязательно стабилизируются после Нового года – на данный момент стоимость не падает из-за слишком высокого спроса перед праздниками, сообщает "Радио 1".